Destro | “Non sono rinato | mi alleno bene e c’è entusiasmo nel gruppo”

Mattia Destro, autore del secondo gol nella sfida contro il Bologna, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel post gara: "Abbiamo fatto una grandissima partita, loro sono una grande squadra e giocano bene. Siamo stati bravi, sono contento. Il Genoa deve lottare così ogni domenica, stiamo facendo bene, dobbiamo lavorare così". Come sei rinato?"Non sono rinato, sto bene e mi alleno bene. E' nato mio figlio e sto bene". Potete fare un campionato diverso?"Stiamo giocando bene, abbiamo fatto bene anche a Sassuolo e siamo stati sfortunati. Con i risultati c'è entusiasmo nel gruppo". Anche il Bologna è nella lotta ...

