De Luca | “Io come Biden | ho fatto il vaccino prima per dare l’esempio”

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si è paragonato al presidente Usa Joe Biden e ad altri leader mondiali nel difendere la sua scelta di vaccinarsi durante il V-Day. "I cittadini campani hanno il presidente che ha fatto da cavia. Per la prima somministrazione, tranne un po' di stordimento e un minimo di fastidio, non mi è successo niente. Se volete essere tranquilli, aspettate la seconda iniezione e, se dovessi andarmene dal creatore, ovviamente avrete un motivo per essere prudenti e magari scegliete un altro vaccino. Se io, come ardentemente spero, rimarrò in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti, allora potete farvi tranquillamente il vaccino", ha dichiarato De Luca in una diretta Facebook.

