De Luca: in Campania daremo tessera avvenuta vaccinazione anti Covid (Di sabato 9 gennaio 2021) Una tessera di avvenuta vaccinazione sarà consegnata a tutti i cittadini campani che si sottoporranno al vaccino. A svelarlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel fare il punto sull'emergenza coronavirus: "Sarà una tessera di avvenuta vaccinazione che sarà consegnata a tutti i nostri cittadini dopo il richiamo. Servirà a dare una certificazione a tutti coloro che avranno fatto il vaccino". "Sul retro ci sarà un chip - ha continuato De Luca - e spero che tra qualche mese possa essere esibita per andare, ad esempio, al cinema o al teatro con più tranquillità".Il governatore ha poi voluto sottolineare che "come atto dimostrativo ho fatto anche io il vaccino, ma su questo è stato fatto sciacallaggio".

