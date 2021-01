De Luca e il vaccino: “Dopo la somministrazione ho avuto solo un po’ di stordimento” (Di sabato 9 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato anche il motivo per cui ha deciso di farsi vaccinare tra i primi nonostante la dose fosse destinata al personale sanitario “Era un gesto semplicemente simbolico, per dare coraggio e fiducia soprattutto alle persone anziane”, ha rivelato il governatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato anche il motivo per cui ha deciso di farsi vaccinare tra i primi nonostante la dose fosse destinata al personale sanitario “Era un gesto semplicemente simbolico, per dare coraggio e fiducia soprattutto alle persone anziane”, ha rivelato il governatore L'articolo

repubblica : Oggi su Rep: ?? Vaccino: medici in ferie e siringhe mancanti, la Lombardia al palo [di Luca De Vito] - qui_finanza : Vaccino, arriva la patente di immunità: come funziona e a cosa serve Il presidente della Regione Campania, Vincenzo… - zazoomblog : Vincenzo De Luca: “Il vaccino un atto di altruismo. Ho fatto da cavia per i napoletani” - #Vincenzo #Luca: #vaccino… - luca_e_mai_piu : RT @claudio_2022: Non ti vaccini? Ti licenzio. L'anatema di Ichino: è previsto dal codice civile. E i sindacati restano muti. A difendere… - veratto_A : RT @claudio_2022: Alla fine lo hanno fatto. Vincenzo De Luca lancia il patentino del vaccino: servirà per cinema e ristoranti. E che ne sa… -