Daydreamer, le anticipazioni per la puntata del 14 gennaio 2021 e la novità nel cast (Di sabato 9 gennaio 2021) La diversa programmazione, una novità nel cast e il ritorno della reciproca gelosia. Dopo ascolti, non altissimi, per la prima serata di giovedì 7 gennaio 2021 (lo share, ricordiamo, si è fermato all’11%, con oltre 2 milioni di telespettatori medi), Daydreamer – Le ali del sogno, la fortunata serie tv con protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir, continuerà ad andare in onda su Canale 5 anche nel prime time della prossima settimana. Daydreamer, le anticipazioni per la puntata del 14 gennaio 2021 Dunque, cosa succederà nella puntata di giovedì 14 gennaio 2021? Ebbene, stando alle anticipazioni sui nuovi episodi trasmessi da Mediaset, i ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 9 gennaio 2021) La diversa programmazione, unanele il ritorno della reciproca gelosia. Dopo ascolti, non altissimi, per la prima serata di giovedì 7(lo share, ricordiamo, si è fermato all’11%, con oltre 2 milioni di telespettatori medi),– Le ali del sogno, la fortunata serie tv con protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir, continuerà ad andare in onda su Canale 5 anche nel prime time della prossima settimana., leper ladel 14Dunque, cosa succederà nelladi giovedì 14? Ebbene, stando allesui nuovi episodi trasmessi da Mediaset, i ...

