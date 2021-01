Dayane Mello a rischio squalifica? spunta il video della presunta bestemmia (Di sabato 9 gennaio 2021) Ancora una volta Dayane rischia di essere squalificata dalla casa del Gf Vip, questa volta, sul web, circola il video di una presunta bestemmia, ecco la verità Dayane Mello, ancora una volta, rischia di dover abbandonare la casa del Gf Vip, il motivo? il video in cui dice una presunta bestemmia sta facendo il giro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 9 gennaio 2021) Ancora una voltarischia di essereta dalla casa del Gf Vip, questa volta, sul web, circola ildi una, ecco la verità, ancora una volta, rischia di dover abbandonare la casa del Gf Vip, il motivo? ilin cui dice unasta facendo il giro L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - GrandeFratello : Dayane ha appena trascorso una notte molto difficile... #GFVIP - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - Ros_Mello_ : RT @SGOwnsMySoul: Vediamo se è chiaro: Rosalinda, Mario e Samantha sono ULTIMI nelle percentuali dei televoti. Chi salva Samantha, toglie… - DiSoia : Mi sa che il @GrandeFratello non ha capito che noi non ci schiodiamo di qua fino a quando i voti dal Brasile non ve… -