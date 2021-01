Dalla Francia | fatta per Koné al Gladbach Rimarrà al Tolosa fino al termine della stagione

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 9 gennaio 2021) Come riporta su Twitter Julien Maynard, giornalista francese di TeleFoot, è stato raggiunto l’accordo definitivo trae Borussia Monchenper il trasferimento in Germania di Kouadio. Sul centrocampista classe 2001 c’era anche il Milan, il club francese incasserà una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro e giocatoreinin prestitoal. Toulouse et le Borussia Mönchenfinalisent le transfert du milieu de terrain Manu(entre 9 et 10M€ avec les bonus). Le joueur va rester à Toulouse en prêt jusqu’à la fin de la saison. #Mercato @telefoot TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 9, 2021 Foto: Twitter personale ...