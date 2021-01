Dal Sexy Shop all’ospedale: ecco il Batman che fa sorridere i bambini (Di sabato 9 gennaio 2021) Lavora in un Sexy Shop ma quando esce si traveste da Batman e fa sorridere i bambini negli ospedali: questa è la storia dell’eroe di Cagliari Gli eroi spesso portano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 9 gennaio 2021) Lavora in unma quando esce si traveste dae fanegli ospedali: questa è la storia dell’eroe di Cagliari Gli eroi spesso portano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

