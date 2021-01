Dai commercianti di Bergamo 15mila euro per i pasti ai bimbi di famiglie povere

(Di sabato 9 gennaio 2021) Si è concluso il progetto di solidarietà “Accendi un sorriso”, la raccolta fondi promossa daidel DUC, il Distretto Urbano del Commercio di, che permetterà di incrementare il numero digratuiti che vengono garantiti nelle mense scolastiche della città, consentendo di intercettare i bisogni di quelleparticolarmente colpite dalla crisi economica causata dal Covid. Con il progetto “Accendi un sorriso”, dedicato daidel DUC proprio ai più piccoli, in poco più di un mese sono stati raccolti 15.360da 133 donatori che hanno sostenuto l’iniziativa di solidarietà con una donazione minima di 5sul sito accendiunsorriso.it, contribuendo così a regalare ai bambini e alle bambine degli Istituti Comprensivi di ...

Alecs_wray : Raga, io ogni tanto ci provo ad andare dai piccoli commercianti, ma la solfa è sempre la stessa 'eh, ho solo questo… - massimodecaro8 : @maurorizzi_mr Senza ristori e senza protesta dei commercianti? Non è credibile, informiamoci meglio dai. - Stico9 : @CucchiRiccardo io penso ai poveri commercianti USA che hanno visto i loro negozi devastati e razziati dai BLM,ai d… - cna_to_iniziati : RT @CamComTorino: Anche nei saldi, continua a sostenere il commercio locale e #comprasottocasa dai commercianti e dagli artigiani del tuo q… - roberto18113019 : @CarloCalenda Adesso parlano dei disoccupati loro ma dai fammi un piacere , anni e anni sempre e solo le tasse ( n… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai commercianti

La Stampa

L'episodio si è verificato nella serata di ieri 8 gennaio in provincia di Varese. Il sindaco Andrea Cassani si dice scioccato da quanto accaduto ...«Il 10% delle famiglie italiane, già prima dell'inizio della pandemia, era in stato di sovraindebitamento, cioè avevano debiti che non sarebbero mai più riusciti a pagare. Ora, dopo un anno di chiusur ...