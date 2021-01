Cristiano Malgioglio a Verissimo rivela il nome del suo fidanzato: “Sogno un mondo senza pregiudizi” (Di sabato 9 gennaio 2021) Quando arriva Cristiano Malgioglio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin entra un pezzo di storia della televisione e della musica. Sul piccolo schermo c’è lo showman, l’autore musicale, il personaggio televisivo che ha visto l’Italia cambiare ed evolversi a partire dal mondo dello spettacolo. Si sa, del resto, che il Malgioglio cantante è arrivato dopo il Malgioglio autore. Del suo rapporto con la musica ricorda quel momento in cui sua madre iniziò ad apprezzare il suo lavoro. Era il 1974 e insieme a Italo Ianne scrisse il testo di Ciao Cara Come Stai? portato al Festival di Sanremo da Iva Zanicchi. La canzone vinse il Festival e da quel momento l’arte di Malgioglio entrò nelle grazie della madre. Una madre che oggi ricorda con grande commozione e per la quale ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Quando arrivanel salotto di Silvia Toffanin entra un pezzo di storia della televisione e della musica. Sul piccolo schermo c’è lo showman, l’autore musicale, il personaggio televisivo che ha visto l’Italia cambiare ed evolversi a partire daldello spettacolo. Si sa, del resto, che ilcantante è arrivato dopo ilautore. Del suo rapporto con la musica ricorda quel momento in cui sua madre iniziò ad apprezzare il suo lavoro. Era il 1974 e insieme a Italo Ianne scrisse il testo di Ciao Cara Come Stai? portato al Festival di Sanremo da Iva Zanicchi. La canzone vinse il Festival e da quel momento l’arte dientrò nelle grazie della madre. Una madre che oggi ricorda con grande commozione e per la quale ...

