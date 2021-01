Crisi governo, “Conte prenda atto, questa esperienza è finita”: l’affondo di Teresa Bellanova (Di sabato 9 gennaio 2021) Crisi governo, Conte dovrebbe “prendere atto che questa esperienza di governo è conclusa”. Per Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole ed esponente di Italia Viva, una svolta nell’esecutivo sembra inevitabile. Pare proprio che il partito di Renzi non ne possa più. Per il capodelegazione di Iv bisogna «provare a capire se si è in grado di riscrivere un nuovo patto di governo: io credo lo capiscano anche i bambini che ormai questa è un’esperienza consunta e che a questa agonia bisogna mettere fine». Dichiarazioni pesanti a “Il Messaggero”, rilanciate in queste ore da siti come “Libero” e “TgCom24”. Parole forti che sottolineano pure la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 9 gennaio 2021)dovrebbe “prenderechediè conclusa”. Per, ministro delle Politiche agricole ed esponente di Italia Viva, una svolta nell’esecutivo sembra inevitabile. Pare proprio che il partito di Renzi non ne possa più. Per il capodelegazione di Iv bisogna «provare a capire se si è in grado di riscrivere un nuovo pdi: io credo lo capiscano anche i bambini che ormaiè un’consunta e che aagonia bisogna mettere fine». Dichiarazioni pesanti a “Il Messaggero”, rilanciate in queste ore da siti come “Libero” e “TgCom24”. Parole forti che sottolineano pure la ...

