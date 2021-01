Crisi di governo? “Per il 78% degli italiani è il momento sbagliato. E per il 58% è fastidiosa manovra di palazzo”. I dati di Noto Sondaggi (Di sabato 9 gennaio 2021) “Il 78% degli italiani, indipendentemente dal partito votato e dall’appartenenza politica, pensa non sia il momento per aprire una Crisi di governo“. Non solo. “Il 58% di chi sa che c’è una Crisi pensa sia solo una fastidiosa manovra di palazzo che non influirà affatto sulla vita degli italiani, la percepisce come un gioco di poltrone e di potere”. Parole di Antonio Noto che racconta in esclusiva a ilfattoquotidiano.it l’ultima rilevazione dell’osservatorio sull’opinione pubblica di Noto Sondaggi. Se dall’estero la Crisi al buio innescata da Renzi appare una follia irresponsabile, anche gli italiani sembrano pensarla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “Il 78%, indipendentemente dal partito votato e dall’appartenenza politica, pensa non sia ilper aprire unadi“. Non solo. “Il 58% di chi sa che c’è unapensa sia solo unadiche non influirà affatto sulla vita, la percepisce come un gioco di poltrone e di potere”. Parole di Antonioche racconta in esclusiva a ilfattoquotidiano.it l’ultima rilevazione dell’osservatorio sull’opinione pubblica di. Se dall’estero laal buio innescata da Renzi appare una follia irresponsabile, anche glisembrano pensarla ...

lauraboldrini : Abbiamo due sfide da vincere: la campagna di vaccinazione e il buon utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Non è i… - LegaSalvini : Carlo Nordio: 'Non è vero che una crisi di governo, o addirittura l’appello alle urne, sia incompatibile con un’eme… - ricpuglisi : Le veline governative verso i mass media intorno alla crisi di governo mi sembrano condizione sufficiente per mette… - MICIO7BEAR : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo? “Per il 78% degli italiani è il momento sbagliato. E per il 58% è fastidiosa manovra di palazzo”. I… - bartbene : @CarloCalenda Senza vergogna!! Da quasi un anno i ragazzi Italiani non vanno a scuola. Il diritto allo studio cance… -