Crema al latte senza panna e senza uova, per dessert e farciture (Di sabato 9 gennaio 2021) Chi ama fare dolci è sempre alla ricerca di novità su come farcirli, creme diverse trasformano la stessa identica base in un dessert completamente differente. Spesso, però, le farciture per dolci risultano tutte con lo stesso sapore e sono anche pesanti perché contengono le uova. Oggi faremo la Crema al latte, velocissima e molto particolare, inoltre si presta a diverse trasformazioni. Ingredienti: mezzo litro di latte intero, 120 grammi di zucchero, 35 grammi di amido di mais, 1 fialetta di essenza di vaniglia. Preparazione Impiegheremo più tempo a leggere la preparazione che a farla. In un pentolino mettiamo l'amido e metà latte, mescoliamo bene fino a che l'amido sarà completamente miscelato e ...

