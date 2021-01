Covid, weekend in zona arancione per tutta Italia. Da lunedì tornano i colori: cosa cambia (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 9 e 10 gennaio colore unico per tutto il Paese, con divieto di spostamento fra regioni, bar e ristoranti aperti solo per asporto e consegne e la possibilità di fare visita a parenti o amici solo all'interno del proprio Comune. Dall’11 al 15 questo livello di rischio rimane per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, mentre gli altri territori saranno in giallo “rafforzato”. Dal 16 sarà in vigore un nuovo Dpcm: fra le ipotesi il rinvio all’1 febbraio del rientro a scuola per le superiori Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 9 e 10 gennaio colore unico per tutto il Paese, con divieto di spostamento fra regioni, bar e ristoranti aperti solo per asporto e consegne e la possibilità di fare visita a parenti o amici solo all'interno del proprio Comune. Dall’11 al 15 questo livello di rischio rimane per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, mentre gli altri territori saranno in giallo “rafforzato”. Dal 16 sarà in vigore un nuovo Dpcm: fra le ipotesi il rinvio all’1 febbraio del rientro a scuola per le superiori

