Covid | una mamma ricoverata parla ai negazionisti | «Qui è tutto vero»

Dal suo letto di ospedale in terapia intensiva, Allie Sherlock, 44 anni, lancia un appello ai negazionisti del Covid. La donna, madre di due figli, ricoverata al Gloucestershire Royal Hospital,…

La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La monarca 94enne e il consorte 99enne si sono sottoposti all'inoculazione al caste ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 gennaio: 19.978 nuovi casi e 483 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.257.866 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 19.978*, rispetto al giorno prima (ieri ...

