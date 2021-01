Covid | Speranza | “Misure restrittive ancora per qualche mese Vaccinazioni? Siamo partiti bene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Con i vaccini “all’inizio del percorso, ma“. Lo ha detto Roberto, ministro della Salute, al webinar ‘A me il braccio please. Vaccinare contro il-19 gli operatori sanitari’ organizzato dalla Federazione italiana medici pediatri. “Le dosi di cui disponiamo sonolimitate, abbiamo solo due grandi aziende autorizzate all’immissione in commercio Pfizer-Biontech e Moderna – ha affermato -. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile altre aziende possano essere autorizzate a mettere in commercio il loro vaccino e dovremmo essere chiaramente veloci ad adattare i numeri la nostra macchina organizzativa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.