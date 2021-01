Covid, si può fare vaccino se si è in gravidanza? Ecco le risposte dell'Iss (Di sabato 9 gennaio 2021) Valentina Dardari Al momento non vi sarebbero controindicazioni, ma le donne che aspettano un bimbo o allattano possono scegliere se vaccinarsi o meno Al momento non vi sarebbero dati disponibili riguardanti i possibili effetti del vaccino anti-Covid durante la gravidanza e l’allattamento. Nonostante questo però, l’Istituto superiore di Sanità in una nota ha fatto sapere che la vaccinazione non è controindicata. Il vaccino in gravidanza e allattamento Come si legge nelle indicazioni fornite sul sito dell’Iss: "Le donne ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave dovrebbero discutere i potenziali benefici e rischi della vaccinazione con i professionisti sanitari che le assistono, mentre se una donna scopre di essere incinta dopo la prima o la ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Valentina Dardari Al momento non vi sarebbero controindicazioni, ma le donne che aspettano un bimbo o allattano possono scegliere se vaccinarsi o meno Al momento non vi sarebbero dati disponibili riguardanti i possibili effetti delanti-durante lae l’allattamento. Nonostante questo però, l’Istituto superiore di Sanità in una nota ha fatto sapere che la vaccinazione non è controindicata. Iline allattamento Come si legge nelle indicazioni fornite sul sito’Iss: "Le donne ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave dovrebbero discutere i potenziali benefici e rischia vaccinazione con i professionisti sanitari che le assistono, mentre se una donna scopre di essere incinta dopo la prima o la ...

lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - Rinaldi_euro : Vaccino Pfizer, ecco le 34 pagine di istruzioni Ema. Cosa c'è dentro, le incognite e gli effetti che può dare - Il… - RebicIsTheWay : @masolinismo Ma poi scusa, io non leggo ne covid ne corona virus nel tuo tweet, io vedo solo 'positivi' che può sig… - TgrRaiTrentino : Sabato 9 gennaio: oggi cosa si può fare e cosa no Spostamenti solo nell'ambito del Comune. Negozi aperti (nei centr… -