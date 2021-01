Covid, nuovo studio italiano sul ruolo delle polveri sottili (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo un nuovo studio italiano, a contribuire alla gravità della sintomatologia, alla mortalità e alla contagiosità del virus, più che l’inquinamento sarebbero le polveri sottili. La proteina che protegge l’organismo dalle polveri sottili, sarebbe infatti la stessa che facilita l’azione dannosa del Covd-19. A Il Fatto Quotidiano, il dottor Minelli, ricercatore ed immunologo ha spiegato che: “Abbiamo visto che l’esposizione aumenta il tasso d’incidenza del Covid di 2,79 ammalati per 10mila persone se la concentrazione di PM2.5 aumenta di un microgrammo per metro cubo d’aria, e di 1,24 ammalati per 10mila persone se la concentrazione di NO2 aumenta di un microgrammo per metro cubo d’aria”. Lo studio, quindi, mira ad ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo un, a contribuire alla gravità della sintomatologia, alla mortalità e alla contagiosità del virus, più che l’inquinamento sarebbero le. La proteina che protegge l’organismo dalle, sarebbe infatti la stessa che facilita l’azione dannosa del Covd-19. A Il Fatto Quotidiano, il dottor Minelli, ricercatore ed immunologo ha spiegato che: “Abbiamo visto che l’esposizione aumenta il tasso d’incidenza deldi 2,79 ammalati per 10mila persone se la concentrazione di PM2.5 aumenta di un microgrammo per metro cubo d’aria, e di 1,24 ammalati per 10mila persone se la concentrazione di NO2 aumenta di un microgrammo per metro cubo d’aria”. Lo, quindi, mira ad ...

Agenzia_Ansa : #Covid la Casa Bianca mette in guardia su 'variante Usa' - Mondo Potrebbe essere 50% più trasmissibile, e responsab… - Agenzia_Ansa : #Covid: venerdì 15 gennaio il nuovo #Dpcm, verso altre restrizioni #ANSA - sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - bizcommunityit : Covid: venerdì 15 gennaio il nuovo Dpcm, verso altre restrizioni - Salute & Benessere - Legal_Weapon : 'Il covid-19 uccide centinaia di persone ogni giorno e le vaccinazioni vanno a rilento. C'è stato un tentativo di c… -