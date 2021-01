Covid, morto il medico personale del Papa (Di sabato 9 gennaio 2021) È morto Fabrizio Soccorsi, medico personale del Papa Romano, 78 anni, era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è avvenuto per complicazioni dovute al Covid-19. Lo riferiscono i media vaticani. Francesco lo aveva scelto come medico personale nel 2015. Nato il 2 febbraio 1942 a Roma, Soccorsi si era laureato in medicina e chirurgia all’università La Sapienza nel 1968 e, dopo aver ottenuto l’anno successivo l’abilitazione all’esercizio della professione, aveva svolto un’ampia attività, sia a livello medico sia a livello di docenza, fino agli incarichi di primario del reparto di Epatologia e direttore del dipartimento Malattie del fegato, apparato digerente e nutrizione e del dipartimento Medicina interna e specialistica ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) ÈFabrizio Soccorsi,delRomano, 78 anni, era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è avvenuto per complicazioni dovute al-19. Lo riferiscono i media vaticani. Francesco lo aveva scelto comenel 2015. Nato il 2 febbraio 1942 a Roma, Soccorsi si era laureato in medicina e chirurgia all’università La Sapienza nel 1968 e, dopo aver ottenuto l’anno successivo l’abilitazione all’esercizio della professione, aveva svolto un’ampia attività, sia a livellosia a livello di docenza, fino agli incarichi di primario del reparto di Epatologia e direttore del dipartimento Malattie del fegato, apparato digerente e nutrizione e del dipartimento Medicina interna e specialistica ...

