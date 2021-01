Covid: morto Fabrizio Soccorsi, il medico di papa Francesco (Di sabato 9 gennaio 2021) Aveva 78 anni ed era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso però sarebbe avvenuto a causa di complicazione legate all'infezione. Ne dà notizia l'Osservatore Romano Leggi su today (Di sabato 9 gennaio 2021) Aveva 78 anni ed era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso però sarebbe avvenuto a causa di complicazione legate all'infezione. Ne dà notizia l'Osservatore Romano

SkyTG24 : Covid: morto Fabrizio Soccorsi, il medico personale del Papa - Agenzia_Ansa : #Covid: morto Fabrizio Soccorsi, medico personale del #Papa #ANSA - petergomezblog : Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Frances… - viralvideovlogs : RT @fanpage: Diego, 31 anni, ci ha raccontato la sua nuova vita dopo il #Covid19 - cafifal : RT @fanpage: Diego, 31 anni, ci ha raccontato la sua nuova vita dopo il #Covid19 -