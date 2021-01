Covid | l’Italia supera il mezzo milione di vaccinazioni

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo una partenza forse un po’ in sordina,inizia la sua ascesa e arriva are ildi. Soltanto ieri il commissario Arcuri aveva respinto le accuse circa al fatto chesi trovasse indietro rispetto agli altri Paesi Europei sul piano vaccinale, e oggi i numeri confermano che finalmentesembra aver ingranato la marcia. Il ministro Speranza commenta: “Stop alle critiche e niente trionfalismi, stiamo facendo la nostra parte“. E aggiunge: “Siamo in recupero”, Poi dice: “Abbiamo lavorato molto per organizzare la campagna, la macchina sta entrando a regime. Non è una gara, però dopo tante critiche prive di senso è bello vedere che siamo secondi in Europa in valore assoluto. Abbiamo 470 mila dosi a settimana e ...