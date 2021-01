Covid, l'aggiornamento: 61mila persone vaccinate in Emilia Romagna (Di sabato 9 gennaio 2021) Vaccini che sono stati effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle Cra, oltre ai degenti delle residenze per ... Leggi su ravennatoday (Di sabato 9 gennaio 2021) Vaccini che sono stati effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle Cra, oltre ai degenti delle residenze per ...

marattin : Aggiornamento (dati relativi a ieri sera) sull’andamento della vaccinazione anti-COVID nel mondo. Con l’accelerazio… - repubblica : Covid: il bacio dei coniugi veneti sulla mascherina all'ospedale di Cittadella [aggiornamento delle 14:00] - repubblica : Bergamo e il Covid, l'ira dei leghisti: 'Qui niente più turisti, colpa di chi la chiama la Wuhan d'Italia'. A defin… - news_forlicesen : Covid, l'aggiornamento: 61mila persone vaccinate in Emilia Romagna - rep_milano : Vaccino anti-Covid, in Lombardia 12 mila dosi in un giorno, 38% del totale. I medici di famiglia: 'Noi pronti a vac… -