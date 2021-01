Covid, la Gran Bretagna supera 80mila morti e 3 milioni di casi - Vaccinati la regina Elisabetta e il principe Filippo (Di sabato 9 gennaio 2021) La Gran Bretagna supera gli 80mila morti e i 3 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Nonostante nelle ultime 24 ore il numero dei decessi sia in leggero calo, il dato resta sopra 1.000 (1.035 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) Laglie i 3di contagi dall'inizio della pandemia. Nonostante nelle ultime 24 ore il numero dei decessi sia in leggero calo, il dato resta sopra 1.000 (1.035 ...

