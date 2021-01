Covid, incredibile scoperta: il distanziamento non evita il contagio (Di sabato 9 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Crolla una delle certezze sulla lotta al coronavirus: il distanziamento sociale di un metro non funziona e non evita il contagio. Lo ha reso noto uno studio dell’Università di Genova. “L’attuale ignoranza circa la dimensione iniziale delle goccioline di saliva che accompagna le esalazioni umane – hanno spiegato i ricercatori – e che fungono da veicolo per il virus Sars-CoV-2, non permette di identificare una distanza capace di garantire sicurezza tra gli individui”. Lo studio è stato effettuato da un gruppo di scienziati che fanno parte dell’Università di Genova, Okinawa Institute of Science and Technology, Università Cote d’Azur e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Andrea Mazzino, ricercatore e docente di fluidodimamica dell’Università di Genova, ha dichiarato a SkyTg24 che i veicoli del virus ... Leggi su improntaunika (Di sabato 9 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Crolla una delle certezze sulla lotta al coronavirus: ilsociale di un metro non funziona e nonil. Lo ha reso noto uno studio dell’Università di Genova. “L’attuale ignoranza circa la dimensione iniziale delle goccioline di saliva che accompagna le esalazioni umane – hanno spiegato i ricercatori – e che fungono da veicolo per il virus Sars-CoV-2, non permette di identificare una distanza capace di garantire sicurezza tra gli individui”. Lo studio è stato effettuato da un gruppo di scienziati che fanno parte dell’Università di Genova, Okinawa Institute of Science and Technology, Università Cote d’Azur e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Andrea Mazzino, ricercatore e docente di fluidodimamica dell’Università di Genova, ha dichiarato a SkyTg24 che i veicoli del virus ...

C’è chi non ha mai chiuso, come certi negozi, e chi ha potuto lavorare a intermittenza. Ma poi ci sono loro, i lavoratori dello spettacolo, tagliati fuori da tutto e fermi da ormai ...

La onlus di Lapo Elkann dona 450mila euro alle famiglie povere

Il gesto è arrivato in occasione delle festività di Natale per donne e uomini che a causa della pandemia di COVID-19 hanno perso il lavoro ... “È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto ...

C'è chi non ha mai chiuso, come certi negozi, e chi ha potuto lavorare a intermittenza. Ma poi ci sono loro, i lavoratori dello spettacolo, tagliati fuori da tutto e fermi da ormai ...

Il gesto è arrivato in occasione delle festività di Natale per donne e uomini che a causa della pandemia di COVID-19 hanno perso il lavoro ... "È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto ...