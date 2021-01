Covid in Italia | 483 morti Il tasso di positività scende all' 11 | 6%

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 483 i decessi di-19 inregistrati nelle ultime 24h, in diminuzione rispetto ai 620 di ieri. I tamponi positivi al virus sono stati 19,978, su 172.119 processati (ieri se ne erano contati 140.267), come riportato dal Ministero della Salute. Ildiall?11,6%. I guariti o dimessi sono 17.040. In Piemonte, da ieri, sono 1.575 i nuovi positivi e 32 i decessi. Nel Lazio, invece, 1.543 nuovi contagi e 54. Contagi di nuovo sopra i 300 casi in Sardegna dove si registrano anche 7 vittime.