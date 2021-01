Covid, il comune di Torre Annunziata pronto a riprendere le lezioni in presenza (Di sabato 9 gennaio 2021) Riprenderanno regolarmente in presenza le attivita’ didattiche della scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde elementari a Torre Annunziata (Napoli). Ad annunciarlo e’ il sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, tra i primi cittadini che invece aveva scelto la strada dell’estrema prudenza prima delle festivita’ natalizie, imponendo la didattica a distanza negli istituti di ogni ordine e grado del territorio per tutto il mese di dicembre: ”La ditta incaricata sta provvedendo all’accensione degli impianti di riscaldamento all’interno degli edifici scolastici di proprieta’ comunale – spiega il primo cittadino insieme al presidente delle commissione consiliare Pubblica Istruzione, Giovannina Cirillo – La situazione relativa ai contagi da Covid-19 nella nostra citta’ e’ al momento sotto controllo, e i ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Riprenderanno regolarmente inle attivita’ didattiche della scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde elementari a(Napoli). Ad annunciarlo e’ il sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, tra i primi cittadini che invece aveva scelto la strada dell’estrema prudenza prima delle festivita’ natalizie, imponendo la didattica a distanza negli istituti di ogni ordine e grado del territorio per tutto il mese di dicembre: ”La ditta incaricata sta provvedendo all’accensione degli impianti di riscaldamento all’interno degli edifici scolastici di proprieta’ comunale – spiega il primo cittadino insieme al presidente delle commissione consiliare Pubblica Istruzione, Giovannina Cirillo – La situazione relativa ai contagi da-19 nella nostra citta’ e’ al momento sotto controllo, e i ...

borghi_claudio : Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studi… - AnsaBasilicata : Covid: le 'Belle storie' della città di Matera. Premiate dal Comune #ANSA - SassiLive : +++“UNA BELLA STORIA”, SINDACO BENNARDI CONSEGNA AL COMUNE DI MATERA RICONOSCIMENTI A PERSONE, ASSOCIAZIONI E GRUPP… - rep_bari : Covid, in Salento festa di pensionamento con 30 invitati in Comune: il sindaco chiede scusa [di Francesco Oliva] [a… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Covid: screening in scuole Sanluri, 2 casi su 974 tamponi. Comune, test in 4 giorni in vista rientro in classe in sicurez… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid comune Covid, Comune di Petrosino paga loculi per vittime del virus La Sicilia Ieri un solo caso positivo in provincia di Avellino: ma i tamponi sono stati solo 104

Covid, 5.687 guariti, 8.952 contagi: il bilancio della seconda ondata in Irpinia. Avellino il Comune più colpito, i dati ...

Montemarciano: screening anti Covid a Falconara, prenotazioni al via da giovedì

2' di lettura 09/01/2021 - Saranno attivati giovedì 14 gennaio i canali per prenotare lo screening di massa che si svolgerà dal 20 al 22 gennaio al Palasport Badiali di via dello Stadio. Si potranno c ...

Covid, 5.687 guariti, 8.952 contagi: il bilancio della seconda ondata in Irpinia. Avellino il Comune più colpito, i dati ...2' di lettura 09/01/2021 - Saranno attivati giovedì 14 gennaio i canali per prenotare lo screening di massa che si svolgerà dal 20 al 22 gennaio al Palasport Badiali di via dello Stadio. Si potranno c ...