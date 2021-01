Covid | il bollettino di oggi | 9 dicembre | 19 978 nuovi positivi e 483 morti

Leggi su curiosauro

(Di sabato 9 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in aumento i, 19.978 contro i 17.533 della precedente rilevazione, in calo i decessi, 483 contro i 620 di ieri Sono 19.978 icasi dità alnel nostro Paese nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 17.533 del precedente monitoraggio. 172.119 i tamponi processati, oltre L'articolo Curiosauro.