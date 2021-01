Covid, governo prepara una nuova stretta: zona rossa con 250 casi su 100mila abitanti (Di sabato 9 gennaio 2021) Se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa. Dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 gennaio 2021) Se l'incidenza settimanale deiè superiore a 250 ogniscatta in automatico la. Dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il...

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Coronavirus ultime notizie. Governo, nuovo dpcm il 15, si pensa a proroga emergenza e a rivedere ... Il Sole 24 ORE Nuova stretta anti-Covid dal 16, la proposta dell’Iss: zona rossa con 250 casi su 100mila abitanti

Chiama le misure restrittive “l’arma fondamentale ancora per qualche mese”. In ogni caso, nessuna regione è sotto la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti, quella che, dice la cabina di regia del m ...

Vaccino anti Covid anche per chi lavora nella sanità privata, accolte le richieste

GENOVA - Medici e odontoiatri liberi professionisti che lavorano nel settore privato saranno vaccinati contro il Covid il prima possibile. A renderlo noto con un post su Facebook Alessandro Bonsignore ...

