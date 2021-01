Covid, Bonaccini: “Subito ristori adeguati per le regioni arancioni” (Di sabato 9 gennaio 2021) BOLOGNA – “Il Governo definisca immediatamente ristori economici adeguati a sostegno di imprese e lavoratori dei nostri territori, che subiranno ulteriori chiusure o restrizioni”. E’ “quanto ho chiesto oggi al presidente Conte e ai ministri competenti in una lettera che ho firmato insieme ai colleghi presidenti delle Regioni che, come l’Emilia-Romagna, sono state inserite in zona arancione dall’ordinanza di ieri del ministro della Salute, Speranza: Veneto, Lombardia, Calabria e Sicilia”. Così su Facebook il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) BOLOGNA – “Il Governo definisca immediatamente ristori economici adeguati a sostegno di imprese e lavoratori dei nostri territori, che subiranno ulteriori chiusure o restrizioni”. E’ “quanto ho chiesto oggi al presidente Conte e ai ministri competenti in una lettera che ho firmato insieme ai colleghi presidenti delle Regioni che, come l’Emilia-Romagna, sono state inserite in zona arancione dall’ordinanza di ieri del ministro della Salute, Speranza: Veneto, Lombardia, Calabria e Sicilia”. Così su Facebook il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Agenzia_Ansa : #Covid, #Bonaccini: 'Pronti a fare i #vaccini anche di notte'. 'La terza ondata non è esclusa, tenere comportament… - Corriere : Bonaccini: «In Emilia-Romagna pronti a vaccinare anche di notte» - AThelemis : @biagiomarzo @pdnetwork @CarmeloLopapa @UgoGrassi2 @bobocraxi @CancianiRenzo @erreelleci 3/era stato trovato. Parli… - Sestopoterecom : Covid, Emilia-Romagna in zona arancione. Botta e risposta Lega/FdI – Bonaccini - pietroaceto : Se il vaccino anti Covid-19 si facesse anche di notte come dice il Presidente Bonaccini, io, pur di farlo, sono dis… -