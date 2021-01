Covid, al via la campagna vaccinale nell’ospedale di Boscotrecase (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscotrecase (Na) – Da questa mattina è partita la campagna vaccinale contro il Covid-19 nell’ospedale Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase. Il centro vaccinale si aggiunge a quelli già individuati dall’Asl Napoli 3 Sud, ovverosia quelli di Castellammare di Stabia, Nola,Gragnano e Pollena Trocchia. Come riporta l’Ansa, il primo a ricevere la somministrazione del vaccino è stato il direttore sanitario Savio Marziani. ”Il punto vaccinale – fanno sapere dall’azienda sanitaria locale – servirà per somministrare le dosi agli operatori del presidio che fin dall’inizio della fase pandemica sono stati in prima linea”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Da questa mattina è partita lacontro il-19Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di. Il centrosi aggiunge a quelli già individuati dall’Asl Napoli 3 Sud, ovverosia quelli di Castellammare di Stabia, Nola,Gragnano e Pollena Trocchia. Come riporta l’Ansa, il primo a ricevere la somministrazione del vaccino è stato il direttore sanitario Savio Marziani. ”Il punto– fanno sapere dall’azienda sanitaria locale – servirà per somministrare le dosi agli operatori del presidio che fin dall’inizio della fase pandemica sono stati in prima linea”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Sul numero dei vaccinati testa a testa co… - petergomezblog : Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Frances… - RaiTre : VACCINO E PREGIUDIZIO Ad appena 337 giorni dal primo ricovero per #Covid_19 è scattato il #VaccineDay. L’atteso via… - pl_tracanzan : L'Epifania ogni festa porta via...il Covid purtroppo no. Per questo vogliamo augurarvi e augurarci tempi migliori.… - ZiaCandida : @beatrice_tom So per certo che ci sono terapie intensive vuote malati covid e riparti con pochissime persone in via… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Covid 19: Australia, vaccinazioni al via da metà febbraio - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid19, altre tre zone rosse in Sicilia, preoccupa Messina

Si tratta della città di Messina e dei comuni di Castel di Judica e Ramacca, entrambi in provincia di Catania che rischiano di scivolare verso lo stop ad ogni attività L'articolo Covid19, altre tre zo ...

Vittime di coronavirus a Petrosino, spese a carico del Comune per l’acquisto dei loculi cimiteriali

La Giunta comunale di Petrosino ha approvato un atto di indirizzo che prevede che l'acquisto dei loculi cimiteriali per le vittime di coronavirus sia a carico ...

Si tratta della città di Messina e dei comuni di Castel di Judica e Ramacca, entrambi in provincia di Catania che rischiano di scivolare verso lo stop ad ogni attività L'articolo Covid19, altre tre zo ...La Giunta comunale di Petrosino ha approvato un atto di indirizzo che prevede che l'acquisto dei loculi cimiteriali per le vittime di coronavirus sia a carico ...