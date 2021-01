Covid-19, riaprono le scuole. La preoccupazione di Mastella: “Pronto a nuove chiusure” (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La situazione del Covid in Italia ed anche da noi nel Sannio non procede come si sperava“. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in un post affidato sul suo profilo social. “Lunedì – prosegue il sindaco – si aprono le scuole ma se la curva dovesse essere in salita e non consentire la giusta sicurezza, nulla mi vieterà, facendo appello alla mia coscienza ed agli scienziati del cts, di non aprire il resto“. “Aspettiamo i risultati delle feste. Il vaccino ci sta giocando. La variante inglese aumenta la sua dilatazione anche nelle fasce giovanili. Mi auguro che tutto vada al meglio. Per intanto faccio mio l’appello del Papa a vaccinarsi come obbligo morale. Oggi, per intanto, si e vaccinata la regina Elisabetta“. Conclude il Mastella. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La situazione delin Italia ed anche da noi nel Sannio non procede come si sperava“. Così il sindaco di Benevento, Clemente, in un post affidato sul suo profilo social. “Lunedì – prosegue il sindaco – si aprono lema se la curva dovesse essere in salita e non consentire la giusta sicurezza, nulla mi vieterà, facendo appello alla mia coscienza ed agli scienziati del cts, di non aprire il resto“. “Aspettiamo i risultati delle feste. Il vaccino ci sta giocando. La variante inglese aumenta la sua dilatazione anche nelle fasce giovanili. Mi auguro che tutto vada al meglio. Per intanto faccio mio l’appello del Papa a vaccinarsi come obbligo morale. Oggi, per intanto, si e vaccinata la regina Elisabetta“. Conclude il. L'articolo proviene da ...

