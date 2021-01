Covid-19, quattro decessi e quattro dimessi al “San Pio”: il bollettino (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono quattro i pazienti ball’ospedale “San Pio” di Benevento ricoverati nell’area Covid-19. Oltre ai quattro pazienti deceduti, dal bollettino informativo, si evince la dimissione di quattro pazienti. Dei quattro decessi registrati, tre appartengono alla provincia sannita, mentre l’altra persona è residente in altre province. Dei quattro pazienti dimessi dal principale nosocomio cittadino, tre sono sanniti e l’altra persona residente in altra provincia. Il numero dei pazienti positivi al Covid-19, ricoverati nella struttura sanitaria, sono attualmente 45. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sonoi pazienti ball’ospedale “San Pio” di Benevento ricoverati nell’area-19. Oltre aipazienti deceduti, dalinformativo, si evince la dimissione dipazienti. Deiregistrati, tre appartengono alla provincia sannita, mentre l’altra persona è residente in altre province. Deipazientidal principale nosocomio cittadino, tre sono sanniti e l’altra persona residente in altra provincia. Il numero dei pazienti positivi al-19, ricoverati nella struttura sanitaria, sono attualmente 45. L'articolo proviene da ...

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 240 (5 in meno rispetto a ieri), 2.679 quelli negli altri reparti Covid (-12). Le 69 nuove vittime sono 17 in provincia di Bologna, 15 a Ravenna, 13 a ...

