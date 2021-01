Covid-19, oggi al San Pio 41 nuovi positivi (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera San Pio di Benevento ha comunicato i dati relativi ai tamponi processati nelle ultime 24 ore. Su 392 tampini sono 76 quelli risultati positivi, di cui 41 legati a nuovi casi di contagio, tutti residenti nella provincia di Benevento. Gli altri 35 si riferiscono a casi di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera San Pio di Benevento ha comunicato i dati relativi ai tamponi processati nelle ultime 24 ore. Su 392 tampini sono 76 quelli risultati, di cui 41 legati acasi di contagio, tutti residenti nella provincia di Benevento. Gli altri 35 si riferiscono a casi dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

