Covid-19, in Sardegna le scuole superiori riaprono il 1° febbraio. ORDINANZA (Di sabato 9 gennaio 2021) È arrivata nella notte l'annunciata ORDINANZA del presidente della Regione Christian Solinas che rinvia al primo febbraio l'apertura delle scuole superiori in Sardegna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) È arrivata nella notte l'annunciatadel presidente della Regione Christian Solinas che rinvia al primol'apertura dellein. L'articolo .

