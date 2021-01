"Costretto a farlo". Trump, il gesto estremo per evitare l'umiliazione dell'impeachment: voci pesanti dagli Usa (Di sabato 9 gennaio 2021) Con i democratici che stanno preparando gli articoli del nuovo impeachment contro Donald Trump, accusato di "incitamento all'insurrezione" che ha portato all'assalto del Congresso, aumentano le pressioni e le richieste da esponenti conservatori, con il Wall Street Journal in testa, affinché il presidente si dimetta. E anche nel partito di Trump c'è chi gli chiede di lasciare anzitempo l'incarico: Lisa Murkowski, senatrice dell'Alaska, è infatti diventata la prima repubblicana del Senato a chiedere le dimissioni di The Donald. "Voglio che si dimetta, lo voglio fuori, ha provocato abbastanza danni", ha detto che anche in passato aveva assunto posizioni critiche nei confronti di Trump. Sembra comunque improbabile che Trump accetti di dimettersi. Lo potrebbe fare solo se fosse convinto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Con i democratici che stanno preparando gli articoli del nuovocontro Donald, accusato di "incitamento all'insurrezione" che ha portato all'assalto del Congresso, aumentano le pressioni e le richieste da esponenti conservatori, con il Wall Street Journal in testa, affinché il presidente si dimetta. E anche nel partito dic'è chi gli chiede di lasciare anzitempo l'incarico: Lisa Murkowski, senatrice'Alaska, è infatti diventata la prima repubblicana del Senato a chiedere le dimissioni di The Donald. "Voglio che si dimetta, lo voglio fuori, ha provocato abbastanza danni", ha detto che anche in passato aveva assunto posizioni critiche nei confronti di. Sembra comunque improbabile cheaccetti di dimettersi. Lo potrebbe fare solo se fosse convinto che ...

Samira1577 : RT @lameduck1960: @borghi_claudio @elektero01 @ladydd69 E che nessuno sia costretto a farlo condizionalmente per poter viaggiare, lavorare,… - trying_to_walk_ : RT @lindist91: Harry:'Lou-' Lou:'Non devi spiegarmi niente, lo so, so che non volevi farlo, so che ti hanno costretto, ti conosco, so chi s… - hailpistacchio : RT @lindist91: Harry:'Lou-' Lou:'Non devi spiegarmi niente, lo so, so che non volevi farlo, so che ti hanno costretto, ti conosco, so chi s… - vaniacavi : RT @lameduck1960: @borghi_claudio @elektero01 @ladydd69 E che nessuno sia costretto a farlo condizionalmente per poter viaggiare, lavorare,… - soniamazzocchi7 : @NovaraFabiano @juventusfans Il problema è che Rabiot volendo potrebbe anche riposare,ma al posto di Danilo chi gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Costretto farlo La ripartenza del Lugano, il tour de force della SAM Corriere del Ticino Schiavitù sessuale del Giappone: la Corea chiede il conto

La schiavitù sessuale del Giappone alle donne sudcoreane ha segnato decenni di tensioni. I paesi troveranno un accordo? - Periodico Daily ...

NBA Saturdays: Philadelphia 76ers-Denver Nuggets in diretta alle 21 su Sky Sport

Leggi su Sky Sport l'articolo NBA Saturdays: Philadelphia 76ers-Denver Nuggets in diretta alle 21 su Sky Sport ...

La schiavitù sessuale del Giappone alle donne sudcoreane ha segnato decenni di tensioni. I paesi troveranno un accordo? - Periodico Daily ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA Saturdays: Philadelphia 76ers-Denver Nuggets in diretta alle 21 su Sky Sport ...