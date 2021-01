Così la Cina cerca di aggirare le sanzioni Usa (Di sabato 9 gennaio 2021) Il governo di Pechino è alla ricerca di un sotterfugio per eludere le sanzioni internazionali. E sembra averlo trovato. Il ministero del Commercio cinese ha annunciato nuove misure per contrastare le limitazioni imposte da altri Paesi contro imprese e cittadini cinesi. Secondo il dicastero l’obiettivo principale di queste misure è “proteggerei diritti e gli interessi legittimi del popolo e delle aziende cinesi e salvaguardare gli interessi del Paese”. E per questo sarà creato un meccanismo capace di bloccare “ingiustificate applicazioni extraterritoriali di leggi e misure straniere” promulgate contro Pechino. Per l’organo statale Global Times i nuovi provvedimenti di Pechino sono “l’ultima mossa per portare avanti l’autodifesa legale del Paese, in particolare contro il bullismo Usa”. In pratica, lo stratagemma cinese prevede che quando si trovano ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Il governo di Pechino è alla ridi un sotterfugio per eludere leinternazionali. E sembra averlo trovato. Il ministero del Commercio cinese ha annunciato nuove misure per contrastare le limitazioni imposte da altri Paesi contro imprese e cittadini cinesi. Secondo il dicastero l’obiettivo principale di queste misure è “proteggerei diritti e gli interessi legittimi del popolo e delle aziende cinesi e salvaguardare gli interessi del Paese”. E per questo sarà creato un meccanismo capace di bloccare “ingiustificate applicazioni extraterritoriali di leggi e misure straniere” promulgate contro Pechino. Per l’organo statale Global Times i nuovi provvedimenti di Pechino sono “l’ultima mossa per portare avanti l’autodifesa legale del Paese, in particolare contro il bullismo Usa”. In pratica, lo stratagemma cinese prevede che quando si trovano ...

