"Cosa ha detto Conte". Bongiorno, il cavillo sul caso Open Arms che grazia Salvini: guai per il premier e il M5s

Matteo Salvini sentito in udienza per il caso Open Arms ribadisce ancora una volta: "Non ho agito da solo, ma assieme a tutto il governo". E proprio su questo si basa, davanti al gup Lorenzo Jannelli, la difesa del leader della Lega rappresentata dall'avvocato Giulia Bongiorno. Sul cavillo che può salvare il numero uno del Carroccio e coinvolgere l'intero esecutivo precedente, quello con Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, Salvini prosegue: "Che non abbia agito da solo mi sembra evidente", anche "secondo Conte non ho agito da solo ma insieme al governo". Queste le parole pronunciate a margine dell'udienza del processo a Palermo che lo vede imputato con l'accusa di sequestro di persona e abuso di atti d'ufficio.

