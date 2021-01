Coronavirus | zona arancione 9 e 10 gennaio | ecco cosa si può fare

Leggi su 2anews

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tutta l’Italia innel weekend 9 e 10le regole per spostamenti, bar e ristoranti.oggi e domani: regole e misure più rigide in tutta Italia per spostamenti, bar, ristoranti nel weekend del 9 e del 10secondo quanto prevede il nuovo decreto Covid. Dopo due giorni in