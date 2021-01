Coronavirus: weekend 9-10 gennaio in zona arancione, ecco che cosa si può fare (Di sabato 9 gennaio 2021) Vetati gli spostamenti fra regioni, visite a parenti e amici solo nel proprio comune. Eccezione solo per i piccoli municipi fino a 5mila abitanti, ma nel raggio di 30 km e non verso capoluoghi di provincia Leggi su ilsole24ore (Di sabato 9 gennaio 2021) Vetati gli spostamenti fra regioni, visite a parenti e amici solo nel proprio comune. Eccezione solo per i piccoli municipi fino a 5mila abitanti, ma nel raggio di 30 km e non verso capoluoghi di provincia

sbonaccini : #Coronavirus, nel weekend io e la Giunta regionale andremo in visita nei punti #vaccini di tutta la @RegioneER : og… - LegaSalvini : ??ZONA GIALLA ADDIO, PROSEGUONO CHIUSURE E LIMITAZIONI ANCHE DOPO IL 7 GENNAIO Il governo Conte vuole chiuderci in… - acamilli : RT @sbonaccini: #Coronavirus, nel weekend io e la Giunta regionale andremo in visita nei punti #vaccini di tutta la @RegioneER : oggi super… - Italia_Notizie : Coronavirus: weekend 9-10 gennaio in zona arancione, ecco che cosa si può fare - fisco24_info : Coronavirus: weekend 9-10 gennaio in zona arancione, ecco che cosa si può fare: Vetati gli spostamenti fra regioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus weekend Coronavirus: weekend 9-10 gennaio in zona arancione, ecco che cosa si può fare Il Sole 24 ORE Covid: Imperia e Liguria tornano in zona arancione per il weekend 9-10 gennaio. Ecco cosa si può fare e cosa no

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

Oggi e domani Lombardia in zona arancione: regole e divieti per il weekend, cosa si può fare

Sabato 9 e domenica 10 gennaio saranno quindi "rinforzate" le chiusure e le norme a cui attenersi durante il weekend saranno più stringenti. Zona arancione, cosa si può fare sabato e domenica In ...

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Sabato 9 e domenica 10 gennaio saranno quindi "rinforzate" le chiusure e le norme a cui attenersi durante il weekend saranno più stringenti. Zona arancione, cosa si può fare sabato e domenica In ...