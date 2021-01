Coronavirus, vaccinati la regina Elisabetta e il principe Filippo (Di sabato 9 gennaio 2021) La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid-19. Lo comunica Buckingham Palace. Una fonte vicina ai reali ha fatto sapere che il vaccino è stato somministrato da un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) LaII e ilsono statiper il Covid-19. Lo comunica Buckingham Palace. Una fonte vicina ai reali ha fatto sapere che il vaccino è stato somministrato da un ...

