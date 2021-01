Coronavirus ultime notizie: in Italia superato il mezzo milione di vaccinati (Di sabato 9 gennaio 2021) ? Lo studio: «Maggior parte dei guariti ha avuto 1 sintomo per 6 mesi» ? Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno ? India, oltre 150 mila il totale dei decessi ? Il Brasile supera gli 8 milioni di contagi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 9 gennaio 2021) ? Lo studio: «Maggior parte dei guariti ha avuto 1 sintomo per 6 mesi» ? Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno ? India, oltre 150 mila il totale dei decessi ? Il Brasile supera gli 8 milioni di contagi

fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - Corriere : Bonaccini: «In Emilia-Romagna pronti a vaccinare anche di notte» - Gresy73 : RT @fanpage: In Italia 504mila vaccinati Covid #9gennaio - infoitinterno : Coronavirus Liguria, 400 casi e 17 decessi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus ultime notizie: in Italia superato il mezzo milione di vaccinati Il Sole 24 ORE Comacchio, contagi a elementari e medie. I genitori: siamo preoccupati

Gli abitanti: «Chiediamo al presidente Bonaccini di farci diventare zona rossa». C’è chi ha deciso di tenere i figli a casa. «Abbiamo paura, situazione critica» ...

Covid-19, un decesso e sei dimissioni al ‘San Pio’: nelle ultime 24 ore non ci sono stati ricoveri

Un decesso ieri presso il ‘San Pio’: si tratta di un residente fuori provincia, ad Arienzo, un ottantaseienne che non è riuscito a superare la sindrome virale severale da nuovo Coronavirus. In positiv ...

Gli abitanti: «Chiediamo al presidente Bonaccini di farci diventare zona rossa». C’è chi ha deciso di tenere i figli a casa. «Abbiamo paura, situazione critica» ...Un decesso ieri presso il ‘San Pio’: si tratta di un residente fuori provincia, ad Arienzo, un ottantaseienne che non è riuscito a superare la sindrome virale severale da nuovo Coronavirus. In positiv ...