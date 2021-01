Coronavirus ultime notizie. Governo, nuovo dpcm il 15, si pensa a proroga emergenza e a rivedere parametri incidenza casi, Veneto ed Emilia-Romagna a rischio zona rossa (Di sabato 9 gennaio 2021) ? Fontana: «Lombardia vicina alla zona rossa»? Roma, isolate alcune aree della movida? Scuola, in Basilicata ritorno in aula alle superiori il 31 gennaio? Agenzia delle Entrate: inviati 628 milioni di ristori per Natale? Speranza: misure restrittive arma centrale ancora qualche mese? Confturismo: persi 78 milioni di arrivi, tornati indietro 30 anni ? Lo studio: «Maggior parte dei guariti ha avuto 1 sintomo per 6 mesi»? Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno ? India, oltre 150 mila il totale dei decessi? Il Brasile supera gli 8 milioni di contagi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 9 gennaio 2021) ? Fontana: «Lombardia vicina alla»? Roma, isolate alcune aree della movida? Scuola, in Basilicata ritorno in aula alle superiori il 31 gennaio? Agenzia delle Entrate: inviati 628 milioni di ristori per Natale? Speranza: misure restrittive arma centrale ancora qualche mese? Confturismo: persi 78 milioni di arrivi, tornati indietro 30 anni ? Lo studio: «Maggior parte dei guariti ha avuto 1 sintomo per 6 mesi»? Usa,record di 290milain un giorno ? India, oltre 150 mila il totale dei decessi? Il Brasile supera gli 8 milioni di contagi

Corriere : Bonaccini: «In Emilia-Romagna pronti a vaccinare anche di notte» - fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie: in Italia superato il mezzo milione di vaccinati - MutiLeonilde : RT @Aprilia_News: Coronavirus- 8 nuovi casi ad Aprilia nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus ultime notizie. Governo, nuovo dpcm il 15, si pensa a proroga emergenza e a rivedere ... Il Sole 24 ORE Covid a Urbino, focolaio in ospedale: 21 tra medici e infermieri positivi, chiusi due reparti

Allarme a Urbino. Focolaio Covid-19 tra medici e infermieri all'ospedale. Chiusi due reparti, Cardiologia e Rianimazione: nel primo sono risultati positivi 13 sanitari, nel secondo 8 sempre ...

Il Bisonte Firenze: prossima sfida contro la Zanetti Bergamo

Archiviati i match ‘impossibili’ contro Novara e Conegliano, adesso cominciano le sfide da non sbagliare per Il Bisonte Firenze, a partire da quella di ...

Allarme a Urbino. Focolaio Covid-19 tra medici e infermieri all'ospedale. Chiusi due reparti, Cardiologia e Rianimazione: nel primo sono risultati positivi 13 sanitari, nel secondo 8 sempre ...Archiviati i match ‘impossibili’ contro Novara e Conegliano, adesso cominciano le sfide da non sbagliare per Il Bisonte Firenze, a partire da quella di ...