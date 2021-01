Coronavirus, ultime notizie, 500 mila italiani vaccinati (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono oltre mezzo milione gli italiani vaccinati contro il Covid-19, secondo gli ultimi dati del Governo. L’Iss segnala intanto “un incremento della velocità di crescita dei contagi” e auspica “misure più stringenti”. Da domani in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Dal 16 la stretta del nuovo Dpcm, col divieto di spostamento anche tra regioni gialle. L’indice Rt risale sopra 1. Il tasso di positività cala al 12,5%. 620 i decessi. Da lunedì 5 Regioni restano in zona arancione. Dal 16 nuova stretta, col divieto di spostamento anche tra regioni gialle. L’Iss segnala “la crescita dei contagi”. Oltre mezzo milione gli italiani vaccinati. La scuola nella giungla delle ordinanze e dei rinvii, Regioni sui banchi in ordine sparso. Solo Toscana e Val d’Aosta riaprono alla presenza da lunedì. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono oltre mezzo milione glicontro il Covid-19, secondo gli ultimi dati del Governo. L’Iss segnala intanto “un incremento della velocità di crescita dei contagi” e auspica “misure più stringenti”. Da domani in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Dal 16 la stretta del nuovo Dpcm, col divieto di spostamento anche tra regioni gialle. L’indice Rt risale sopra 1. Il tasso di positività cala al 12,5%. 620 i decessi. Da lunedì 5 Regioni restano in zona arancione. Dal 16 nuova stretta, col divieto di spostamento anche tra regioni gialle. L’Iss segnala “la crescita dei contagi”. Oltre mezzo milione gli. La scuola nella giungla delle ordinanze e dei rinvii, Regioni sui banchi in ordine sparso. Solo Toscana e Val d’Aosta riaprono alla presenza da lunedì. ...

fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - Corriere : Bonaccini: «In Emilia-Romagna pronti a vaccinare anche di notte» - angiuoniluigi : RT @fanpage: Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: Italia in zona arancione per tutto il weekend, superati i 500mila vaccinati #9gennai… - GoSolar01 : RT @sportli26181512: Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Secondo i dati forniti dal Ministero della… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Covid Italia, 17.533 contagi e 620 morti: il bollettino

Sono 17.533 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 8 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 620 mort ...

Vaccino, dosi ai prof prima degli anziani: l’ordine può cambiare

Obiettivo: mettere in sicurezza le scuole anticipando la vaccinazione dei prof. Il governo ci sta pensando, ma non sarà semplice. Anzi. Sulla carta il piano vaccinale prevedeva di avere ...

Sono 17.533 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 8 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 620 mort ...Obiettivo: mettere in sicurezza le scuole anticipando la vaccinazione dei prof. Il governo ci sta pensando, ma non sarà semplice. Anzi. Sulla carta il piano vaccinale prevedeva di avere ...