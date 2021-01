Coronavirus, Uk: quasi 60mila casi, oltre mille morti. Vaccinati Regina Elisabetta e principe Filippo. Germania: 24mila contagi e 1.083 vittime (Di sabato 9 gennaio 2021) La pandemia continua a registrare in Europa e negli Stati Uniti numeri preoccupanti, sia di contagi che di vittime. Restano altissimi il numero di casi nel Regno Unito, che supera gli 80mila morti e i 3 milioni di infezioni dall’inizio della pandemia. Nonostante nelle ultime 24 ore il numero dei decessi sia in leggero calo, il dato resta sopra mille (1.035 contro i 1.325 di ieri) e i nuovi contagi 59.937 contro i 68.053 di ieri (con 620mila tamponi). Allarma anche l’aumento dei ricoveri con il rischio di saturazione degli ospedali. Secondo i media, il governo Johnson e la polizia sono decisi a dare una stretta con multe e misure punitive effettive contro i trasgressori del lockdown appena reintrodotto. Intanto la Regina Elisabetta II, 94 anni, e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) La pandemia continua a registrare in Europa e negli Stati Uniti numeri preoccupanti, sia diche di. Restano altissimi il numero dinel Regno Unito, che supera gli 80milae i 3 milioni di infezioni dall’inizio della pandemia. Nonostante nelle ultime 24 ore il numero dei decessi sia in leggero calo, il dato resta sopra(1.035 contro i 1.325 di ieri) e i nuovi59.937 contro i 68.053 di ieri (con 620mila tamponi). Allarma anche l’aumento dei ricoveri con il rischio di saturazione degli ospedali. Secondo i media, il governo Johnson e la polizia sono decisi a dare una stretta con multe e misure punitive effettive contro i trasgressori del lockdown appena reintrodotto. Intanto laII, 94 anni, e il ...

petergomezblog : #Coronavirus, in Germania più di 24mila contagi e mille morti. Usa, altri 3.600 decessi - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania più di 24mila contagi e altri mille morti. Usa, quasi 290mila casi e oltre 3.600 morti in… - RegioneER : ??#Coronavirus, quasi 8mila persone vaccinate in Emilia-Romagna e da domani 50mila a settimana. Oggi 2.430 somminist… - PaoloCaminiti1 : RT @Affaritaliani: Quasi 20mila casi, scendono vittime e tasso positività - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Quasi 20mila casi, scendono vittime e tasso positività -