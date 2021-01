Coronavirus | Speranza | “Per alcuni mesi sarà ancora dura Dobbiamo resistere I vaccini sono la luce | la svolta che apre un’altra fase”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 gennaio 2021) “Ila, lache, ma la verità è semplice. Per avere un impatto il vaccino ha bisogno di, la battaglia è. Dopo sei settimane l’indice rt è scattato sopra 1… La seconda ondata non è mai finita davvero. Adesso c’è una ripartenza e probabilmente sì, il terzo picco arriverà”. E’ quanto ha detto al Corriere il ministro della Salute, Roberto. Quanto alla campagna vaccinale che sta facendo registrare buoni risultati dopo un avvio in salita (leggi l’articolo),sottolinea che “la macchina sta entrando a regime. Non è una gara, però dopo tante critiche prive di senso ...