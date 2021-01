Coronavirus, Speranza: 'Ora la sfida è non pensare di aver vinto' (Di sabato 9 gennaio 2021) In questo momento la grande sfida nella lotta al Coronavirus è quella di 'non pensare di aver vinto, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e misure ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) In questo momento la grandenella lotta alè quella di 'nondi, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e misure ...

veratto_A : RT @actarus1070: Coronavirus, Speranza: 'Non abbiamo vinto, restrizioni ancora per mesi' - actarus1070 : Coronavirus, Speranza: 'Non abbiamo vinto, restrizioni ancora per mesi' - MedicalScitech : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Speranza: 'Non abbiamo vinto, restrizioni ancora per mesi' - Affaritaliani : Covid, Speranza: 'Non abbiamo vinto Restrizioni andranno avanti per mesi' - Affaritaliani : Coronavirus, Speranza: 'Non abbiamo vinto, restrizioni ancora per mesi' -