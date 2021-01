Coronavirus | sintomi anche dopo 6 mesi | lo studio sui guariti

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) Mentre il mondo sta iniziando in queste settimana il contrattacco al, grazie all’approvazione e l’arrivo dei primi vaccini anti-Covid, un nuovosottolinea inquietanti effetti della malattia. È stato rilevato infatti come le persone che sono state male a causa della malattia possono convivere con alcuniper 6. Pazientidal Covid ma conDa un certo punto di vista, fa specie leggere studi che possono contare sudi osservazione di pazienti affetti da Covid-19: la pandemia però è in corso da quasi un anno e nuovi studi cercano ancora di scoprirne tutti i lati ancora oscuri o poco chiari. Tra questi, è stato pubblicato in queste ore unocinese ...