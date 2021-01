Coronavirus | sindaco Monza | ' trend torna preoccupante in Lombardia'

(Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Ildei casi ina essere "" e anche per questo il comitato scientifico "ha suggerito alla Regione di posticipare l'apertura delle scuole superiori in presenza al 24 gennaio". Ildi, Dario Allevi, ha informato con un post i suoi cittadini della situazione dei contagi dadopo la riunione di aggiornamento che si è tenuta tra i vertici di Regionee i 12 sindaci delle città capoluogo. "Gli esperti - sottolinea - ci hanno illustrato ildi alcuni indicatori che spiegano, purtroppo, un nuovo e significativo aumento dei contagi. L'indice RT è cresciuto in una sola settimana da 1 a 1,24 facendoci sfiorare di poco ...

Fa tappa a Sarteano, in provincia di Siena, "Territori sicuri", il programma regionale di screening gratuiti con tamponi rapidi antigenici che ha come obiettivo quello di interrompere la catena del ...
Milano, 9 gen. (Adnkronos) – Il trend dei casi in Lombardia torna a essere "preoccupante" e anche per questo il comitato scientifico "ha suggerito alla Regione di posticipare ...