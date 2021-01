Coronavirus, scuole chiuse fino al 31 gennaio anche in Basilicata. Sorpresa in Francia: Brigitte Macron positiva tra Natale e Capodanno (Di sabato 9 gennaio 2021) Francia EPA/MICHEL EULER Brigitte Macron con il presidente francese Emmanuel Macron La positività al virus della first lady francese risale al 24 dicembre anche la premier dame francese, Brigitte Macron, è risultata positiva al Coronavirus. Il risultato al test è arrivato il 24 dicembre a Bregancon, nel sud della Francia, residenza estiva dei presidenti della Repubblica. Secondo quanto raccontato da Radio Europe 1, la first lady francese è tornata a Parigi sei giorni dopo dopo essere risultata negativa. anche il presidente francese, Emmanuel Macron, era risultato positivo lo scorso 17 dicembre. January 9, 2021 ITALIA ANSA/TONY VECE Il presidente della Regione ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021)EPA/MICHEL EULERcon il presidente francese EmmanuelLa positività al virus della first lady francese risale al 24 dicembrela premier dame francese,, è risultataal. Il risultato al test è arrivato il 24 dicembre a Bregancon, nel sud della, residenza estiva dei presidenti della Repubblica. Secondo quanto raccontato da Radio Europe 1, la first lady francese è tornata a Parigi sei giorni dopo dopo essere risultata negativa.il presidente francese, Emmanuel, era risultato positivo lo scorso 17 dicembre. January 9, 2021 ITALIA ANSA/TONY VECE Il presidente della Regione ...

