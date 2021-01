Coronavirus | news Bollettino | 19 978 casi e 483 decessi Tasso positività all' 11 | 6% LIVE

antoguerrera : La crisi del #Coronavirus a Londra è molto grave e inquietante, come spiegato oggi qui più diffusamente.… - repubblica : Coronavirus nel mondo: anche la Svezia si arrende, sì alle chiusure. Nel Regno Unito 1.325 morti e 68.053 nuovi cas… - repubblica : Roma, Coronavirus, scuola, la proposta di Crisanti: 'Ecco la mia idea per decidere se riaprire le scuole' [aggiorna… - sportli26181512 : Coronavirus: Fausto Gresini cosciente e in condizioni stabili: Aggiornamenti dal reparto di terapia intensiva dell'… - rep_bologna : Coronavirus, in Emilia-Romagna altri 69 morti e 1.790 nuovi casi [aggiornamento delle 19:39] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news

Boston Celtics forward Jayson Tatum is now the latest player within the organization who will be required to enter quarantine, which will have him sidelined for 10-to-14 days, per The Athletic's Shams ...A video showing a group of men who say that an empty A&E department lobby shows hospitals are not overwhelmed due to COVID-19 was filmed at a hospital that does not have an A&E department or treat ...